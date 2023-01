Exact 20 jaar geleden werd het homohuwelijk legaal

Op 30 januari 2003, exact 20 jaar geleden, werd de wet op het homohuwelijk goedgekeurd. België was het tweede land ter wereld waar twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar konden trouwen. “Een heugelijke dag”, herinnert Marc Van Den Steen (55) uit Menen zich.

Marc had op dat moment al een relatie met zijn eerste partner, Filip. Trouwen stond nog niet meteen op de planning, toch was de goedkeuring van de wet groot nieuws. “Het voelde alsof we toen eindelijk dezelfde erkenning kregen als heterokoppels. We verdienen dezelfde rechten, en dat was vanaf dan het geval. Een geschenk uit de hemel, noemen we het wel eens. Let op, we kregen nog steeds veel tegenstand vanuit rechtse kringen, maar al bij al mogen we van geluk spreken dat we in België wonen”, meent Marc. “We kunnen alleen maar hopen dat er ook in de toekomst nog veel landen het voorbeeld zullen volgen”

Zekerheid

Marc B. en Marc V. zijn intussen 7 jaar gelukkig getrouwd.

Het feit dat holebikoppels intussen al 20 jaar mogen trouwen is niet enkel symbolisch heel belangrijk, maar ook op praktisch vlak. “Enkele maanden voor ons trouwfeest overleed mijn eerste partner en verloofde Filip. We waren 12 jaar samen, maar ik bleef met niets achter. Het huis dat we samen kochten is bijvoorbeeld voor de helft in het bezit van zijn moeder, ik heb het vruchtgebruik ervan. Intussen woon ik hier met mijn nieuwe man Marc (Bogaert,red.), maar als ik kom te overlijden kan Filips moeder Marc uit het huis zetten…”, klinkt het.

“Eindelijk kregen we dezelfde erkenning en rechten als een holebikoppel”

Toen Marc zijn nieuwe partner Marc leerde kennen koos het koppel deze keer wel heel snel voor zekerheid: in 2016 zijn ze in het huwelijksbootje gestapt, een anderhalve maand na hun eerste date. “Het was een heel bescheiden dag, met slechts 20 gasten. Dat was een bewust keuze. We vonden het vooral belangrijk op onze liefde op papier te verzegelen. Trouwen is ook een beetje een belofte om voor elkaar te zorgen hé”, vertelt Marc V. Voor de kerk trouwen is nog steeds niet mogelijk voor holebikoppels, maar daar pasten Marc en Marc een mouw aan.

“We vonden het belangrijk om op de een of andere manier toch voor God elkaar het jawoord te geven”

“We hebben via rent-a-priest iemand vanuit de christelijke gemeenschap gevonden om ons huwelijk te bezegelen. Het is misschien niet officieel, maar we vonden het toch belangrijk om voor God ons jawoord te geven. Mocht het Vaticaan toch ooit plooien, dan geven we nog eens een feestje”, lacht Marc B.