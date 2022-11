Evelien en Wesley huwen op Halloween: “Om mijn papa dichtbij te hebben”

Een huwelijk weekt emoties los. Zeker bij Wesley en Evelien, die per se wilden huwen op Halloween, het dodenfeest. “Om mijn papa ook dichtbij te hebben”, zegt de rode bruid. Ze kreeg de griezelpassie mee van haar vader, die onverwacht overleed.

“Doctor Lecter is having his friends for dinner. A nice bottle of chianti awaits you at table 8.” Op de tafel prijkt de Italiaanse wijn uit The Silence of the Lambs, naast het masker van Hannibal ‘The Cannibal’ en the lotion in the basket van seriemoordenaar Buffalo Bill. Elke tafel op het huwelijksfeest van Wesley Butstraen (42) en Evelien Bolle (38) uit De Panne is aangekleed in het thema van een griezelige filmklassieker.

“Het masker van Hannibal, de handschoen van kindermoordenaar Freddy Krueger, horrorpop Chucky, evil clown Pennywise… allemaal uit mijn persoonlijke collectie”, wijst bruid Evelien. Ze is getooid in een rood kleed. De kleur van liefde en passie. En van bloed en vampieren. Een fascinatie voor Evelien sinds ze keek naar The Fearless Vampire Killers, een horrorkomedie uit 1967.

Griezelfilms

“Ik groeide op met griezelfilms door mijn papa Philippe. Als klein meisje sloop ik na bedtijd naar beneden en keek vanachter de zetel mee. Soms viel ik daar in slaap en dan droeg hij mij weer naar boven.”

Philippe Bolle werd net geen zestig, hij overleed zes jaar terug. “Geheel onverwacht, want hij heeft zijn kankerdiagnose lang verzwegen en in de wind geslagen. Plots stopte hij met werken en verkocht zijn huis om te reizen. Vreemd, vonden we. Tot hij het laatste half jaar snel achteruitging. Het was zijn eigen keuze om zich niet te laten verzorgen. Dat was een zware periode, maar iedereen kon gelukkig nog op een goede manier afscheid nemen.”

Kort erna ontmoette Evelien de liefde van haar leven. “Wesley bleek een zeer goede ‘right swipe’ op Tinder (lacht). Ik heb altijd gedroomd van mijn huwelijk op Halloween. En kijk, vandaag zitten we hier.”

‘Hier’ is De Lissewal, al twintig jaar een zaal voor huwelijksfeesten bij Ieper. Nu voor het eerst op Halloween. Zaakvoerder Jurgen Crombez trok grote ogen, toen een schminkster na het dessert de gezichten van genodigden grimeerde in de stijl van het Dodenfeest uit Mexico.

Gedeelde passie

“Día de los Muertos, Samhain, All Hallows’ Eve… in verschillende culturen en tijdsperiodes herdacht men de overledenen op hetzelfde moment, wanneer de ‘nevel’ tussen de doden en de levenden op z’n minst is. Op mijn huwelijk was papa dus ook dichtbij. Zeker emotioneel, want Halloween was een gedeelde passie.”

Die passie wordt een familietraditie. “Met mijn veertienjarige zoon Gaultier bekijk ik nu ook Halloweenfilms, om zijn grootvader te herinneren. Zoals The Nightmare Before Christmas, want filmmaker Tim Burton blijkt een favoriet van Philippe, Gaultier en ik. Mijn zoon tekende een vleermuisje, dat ik liet tatoeëren op de linkerarm. Mijn lichaam is al rijkelijk gevuld, maar ik hou nog een been vrij voor Halloween. Daar komen Chucky en Freddy Krueger, mijn favoriete figuren.”

Voor Evelien is het haar eerste huwelijk. En het laatste, in de geest van de geloften. “Til death do us party. Ik ben al ons vijfjarig jubileum aan het plannen. Met skeletten en drijvende ogen in de drankjes. Het wordt weer spectaculair, maar Wesley weet het nog niet (lacht).”

(TP)