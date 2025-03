Eugene en Marleen zijn 50 jaar getrouwd

Eugene Bollaert en Marleen Messiaen gaven elkaar 50 jaar geleden het jawoord. Voor hun gouden bruiloft werden ze feestelijk ontvangen in het Dorpshuis in Rekkem.

Eugene Bollaert werd geboren in Kortrijk op 21 november 1954 en zijn vrouw Marleen Messiaen in Menen op 1 mei 1959. Het koppel stapte in het huwelijksbootje in Rekkem op 28 februari 1975.

Ze wonen in wijk Ten Bulke sinds 1979.

Eugene begon op 14-jarige leeftijd te werken bij Veluxia Rekkem, van 1977 tot 1988 bij Cotexma, van 1988 tot 1994 bij Alfa Carpets, en van 1994 tot 2018 bij Lano Stasegem. Zijn hobby’s zijn de kinderen een handje helpen.

Marleen werkte 38 jaar in de wijkschool Paradijs Rekkem. Haar hobby’s zijn vooral naaien.

Ze hebben vier kinderen: Sandra, Dario, Lorenzo en Marina en acht kleinkinderen: Tibe, Renzo, Schelsy, Zidan, Zlatan, Ynesta, Jade en Silke.