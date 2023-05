Eugène en Christiane vieren diamanten jubileum

Eugène Room (85) en Christiane Rouzé (82) vierden hun diamanten jubileum. Ze trouwden op 20 april 1963, hebben één zoon en een kleindochter en wonen in de Melkerijstraat in Dikkebus. Eugène begon zijn beroepsloopbaan als slager met leercontract, ging daarna drie jaar in Frankrijk werken en was ook aan de slag als kasseilegger. Nadien werd hij opnieuw slager om in 1996 met pensioen te gaan. Christiane werkte als stikster in verschillende ateliers. Haar laatste werkplaats was Meubelen Ypriana. De twee leerden elkaar kennen in een dancing op de Rodeberg tijdens een kermis. In 1977 werd zoon Fréderic geboren, die getrouwd is met Tamara Mesure (45). Ze hebben een dochter Elise (16). Eugène is liefhebber van paarden en is actief als begeleider met een paardenkoets. Christiane houdt van bladeren in modeboeken en shopt graag. Ze houdt er ook van om haar woning met stijlvolle meubels in te richten. “We zijn nooit op reis gegaan, maar zijn tevreden met de manier waarop we van het leven kunnen genieten”, vertelt Eugène. “Ik kan nog altijd met de auto rijden, doe boodschappen, maak eten en zorg voor het onderhoud van de tuin.” (EG)