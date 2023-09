Etienne en Jeannette zijn een diamanten paar

Op zondag 13 augustus vierden Jeannette Vandewalle (87) en Etienne Neyrinck (88) hun 60-jarige huwelijksfeest. Het feest vond plaats in Salons Notredame in Beerst waar 60 jaar geleden, op 10 september 1963, ook de bruiloft van het paar werd gevierd. Etienne en Jeannette werkten tot aan hun pensioenleeftijd op de boerderij. Ze kregen twee kinderen: Carla en Hans. Carla is samen met Patrick De Cock, Hans is in 2016 bij een ongeluk om het leven gekomen, hij was getrouwd met Annick Kindt. De kleinkinderen van het paar zijn: Pieter en Virginie, Gertjan en Gerty, Elise en Emiel. Achterkleinkinderen Pierre en Gisèle kijken uit naar de geboorte van de baby die bij Gertjan en Gerty op komst is. Etienne houdt van kaarten en biljarten terwijl Jeannette graag tuiniert. Beiden genieten volop van de bezoekjes van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en van de vele kleine dingen van iedere dag. (foto ACK)