Etienne en Elfrieda vieren 70 jaar huwelijk

Op 15 februari 1955 beloofden Etienne Monteville en Elfrieda Cardon elkaar eeuwige trouw. Op zaterdag 8 januari 2025 vierde het koppel zijn platina – 70-jarig – huwelijksjubileum in het woonzorgcentrum De Polderparel in Westkapelle.

Schepen Annie Vandenbussche mocht namens het gemeentebestuur en het Koninklijk Paleis de felicitaties overbrengen en het paar een lekkernijenbox van Oxfam Wereldwinkel overhandigen. Ook ereburgemeester Manu Desutter nam deel aan de hulde. Etienne en Elfrieda hebben één dochter Michèle. Hun 36-jarige kleinzoon Maxim is vader van Ruben (4) en Milan (2).

Elfrieda is afkomstig van Lievegem en werkte in de zomer als kindermeisje aan de kust. Ze hebben elkaar in Knokke ontmoet. Etienne was stranduitbater van strandconcessie Monteville. Elfrieda werkte in de Sarma. Na stopzetting van hun stranduitbating in 1976, begonnen ze samen als zelfstandigen hun kruidenierswinkel Monteville in de Meerminlaan.. Vroeger heeft het echtpaar veel gewandeld, gingen ze skiën en hebben ze veel gereisd. (HH)