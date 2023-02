Etienne en Angèle delen al bijna 70 jaar lief en leed: “We genieten samen van de kleine dingen in ‘t leven”

Etienne Bonny (92) en Angèle Beauprez (88) zijn het langst getrouwde koppel van Zulte. Met Valentijn vieren we de liefde en die vieren Etienne en Angèle al bijna zeventig jaar. Als alles goed gaat, vieren ze in oktober hun platina huwelijk. Het geheim? “Alles voor elkaar doen, niet van muggen olifanten maken en goed overeenkomen”, klinkt het eensgezind bij het krasse koppel.

Op 2 oktober 1953 stapten Etienne Bonny en Angèle Beauprez in het huwelijksbootje. Ze zijn beiden afkomstig uit Emelgem, nu een deelgemeente van Izegem, en leerden elkaar daar begin jaren ’50 kennen.

“In een dancing, want zo ging dat in die tijd”, vertelt Etienne. “We dansten vaak met elkaar en tijdens het laatste verlof van mijn legerdienst heb ik haar eens in een gang getrokken en is de vonk overgeslagen. In het prille begin zat ik nog bij het leger en was ik enkel in het weekend thuis. Nog voor ons huwelijk stapte ik over naar de Rijkswacht.”

Daar werkte Etienne zijn hele carrière, Angèle bleef thuis en zorgde voor de kinderen. Ze kregen er maar liefst vijf.

“Ik had dus goed mijn werk”, zegt Angèle. “Ook vandaag doe ik het huishouden nog steeds zelf, wassen, plassen, kuisen en elke dag vers eten maken. Grootmoederskost!” “Daaraan heb ik mijn lang leven te danken”, vult Etienne aan. “Mijn vrouw kan echt heel goed én gezond koken.” Het koppel is ondanks hun gezegende leeftijd inderdaad nog heel kwiek. Enkel Etienne behelpt zich met een rollator.

Familiefeest

“Door de artrose, maar voor de rest neem ik bijna niets van medicatie. We leven gewoon dag per dag. Carpe diem is ons motto. Het moeilijkste aan zelf ouder worden, is vrienden en familie rondom je zien heengaan. Daarom proberen we nu erg te genieten van de kleine dingen. Angèle kijkt graag televisie in de namiddag, ik hou van historische romans. Verder wonen de meeste van onze kinderen nog dichtbij Zulte, dus die komen vaak op bezoek. Een keer per jaar is er een groot familiefeest, waarop iedereen aanwezig is.”

“Naast onze kinderen hebben we intussen immers acht kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen.”

De hamvraag aan een koppel dat al zo lang lief en leed deelt, is natuurlijk wat het geheim is van hun succesvolle huwelijk.

“Vooral goed overeenkomen en leren terug goed overeenkomen na een ruzie, want die zijn er overal natuurlijk. Jonge koppels zouden we daarom de raad geven om geen kleine ruzies op te blazen en gewoon alles te doen voor elkaar.”

Na zeventig jaar huwelijk beperkt het valentijnsfeest zich voor Etienne en Angèle tot een glaasje champagne, maar vroeger kocht Etienne steevast een bosje bloemen of gingen ze goed gaan eten. “Ach, Valentijn is natuurlijk een cliché en wat commercieel, maar als je elkaar graag ziet, dan is het alle dagen Valentijn.” (JF)