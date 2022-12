Ernest Bouvry en Marleen Honoré vieren goud

Ernest Bouvry en Marleen Honoré hebben er vijftig huwelijksjaren op zitten en dat werd gevierd op het gemeentehuis in Ardooie.

Ernest werd geboren in Tielt op 2 augustus 1948. In 1953 werd er op 11 november niet alleen Wapenstilstand gevierd, maar ook de geboorte van Marleen in Roeselare. Ze huwden op 17 november 1972 en zijn de ouders van één zoon en één dochter. De familie groeide aan tot 14 kleinkinderen waarvan er helaas twee op vroege leeftijd overleden zijn. Lange tijd woonde het echtpaar in de Kortrijksestraat maar nu betrekken ze een woning in Cardijnlaan in Ardooie. Ernest heeft verschillende werkgevers gehad, maar zijn laatste werkgever was Bekaert in Aalter waar hij op 55-jarige leeftijd met brugpensioen kon gaan na 25 jaar dienst. Ondertussen was Ernest ook toegetreden tot de Ardooise brandweer. Hij was er actief lid van 1976 tot hij op 65-jarige leeftijd als sergeant-majoor met pensioen ging. Brandweerman zijn zat in de familie en Ernest was er ook vele jaren de fiere vaandeldrager van het korps.

Ernest is actief lid bij okra en Samana en de senioren van de Bekaert Group. Met veel interesse volgt hij nog steeds de activiteiten van de Ardooise brandweer. Hij kan goed uit de voeten met de computer, doet graag een wandeling naar een park en een midweek er op uit is ook aan hem besteed.

Vanaf haar veertiende ging Marleen werken tot de zoon geboren werd. Marleen werkte daarom een tijdlang thuis en verzorgde er het huishouden. Ze is ten slotte nog een aantal jaren mee geweest met het kippenkraam van Declercq. Marleen is lid van Femma waar ze lang meewerkte om er de reizen voor te bereiden. Net zoals haar man is ze lid van Okra en van Samana. De grote liefde begon in een Ardooise herberg. Neen, niet het Motje. Marleen was zelf een kind van het Motje waar ze opgroeide. Maar Cupido sloeg toe in Sint-Martinus… En omdat Marleen niet mocht trouwen voor haar 19de verjaardag beten ze nog wat op hun voorhuwelijkse tanden. Enkele dagen na die 19de verjaardag stonden ze op 17 november voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.