Erita en Georges vieren gouden jubileum

Georges Uyttenhove en Erita Vanryssel werden ontvangen in kasteel Ter Borcht voor hun gouden jubileum. Georges werd op 8 juli 1944 geboren in Meulebeke in de Kleine Roeselarestraat. Hij volgde metaalbewerking aan het VTI in Tielt en werkte zijn hele loopbaan bij firma Vuylsteke als onderhoudsmecanicien. Na het faillissement werkte hij nog een tiental jaar bij New Vuylsteke. Op 58-jarige leeftijd kon hij met brugpensioen. In zijn vrije tijd is hij een fervent vinkenier bij vinkenmaatschappij Recht voor Allen, waar hij al 25 jaar bestuurslid is. Samen met zijn echtgenote is hij ook lid van de Aviflorastappers. Erita zag het levenslicht op 31 augustus 1956 in Ardooie. Na haar studies werkte ze achtereenvolgens bij Dubaere, Vitalo en 32 jaar bij Familiehulp. Het koppel huwde op 5 oktober 1973. Hoe ze elkaar hebben ontmoet? Heel eenvoudig, zij waren buren en Georges had van jongs af aan een oogje op Erita. Ze hebben één dochter Melissa. Erita houdt van tuinieren, wandelen en fietsen. (LB/foto Luc)