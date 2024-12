Erik en Kristien vieren gouden jubileum

Erik Verhanneman (70) en Kristien Declerck (68) uit de Lange Vijverstraat trouwden 50 jaar, geleden op 19 december 1974. Ze leerden elkaar kennen in het Thier-Bräu-Hof in Torhout. Het koppel heeft één dochter, Nathalie, twee kleinkinderen, Imani en Modesty en één achterkleinkind, Browdy. Erik werkte als metaalbewerker bij SAPA, Kristien was actief in de Levis in Gits. Kristien leest graag. Ze genieten samen van wandelen en lekker eten. Erik is afkomstig van Lichtervelde, Kristien van Veldegem. Voor hun gouden jubileum werden ze ontvangen door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg. (JW/foto Kurt)