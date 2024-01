Eric en Rita uit Dentergem vieren gouden huwelijksjubileum

Eric Braeckevelt (74) en Rita Huys (72) hebben onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag in het gemeentehuis van Dentergem gevierd.

Het koppel woont in de Ponthoekstraat in Dentergem. Eric was beroepshalve zelfstandig metaalbewerker. Rita werkte eerst als naaister in een fabriek en hielp Eric later in de zaak. Het koppel heeft drie kinderen. Nancy is getrouwd met Koen Verbeke. Met Julie en Femke hebben ze twee kinderen. Jurgen is getrouwd met Els Mareel en heeft met Febe en Lore twee dochters. Jongste zoon Davy is getrouwd met Mandy Persyn en heeft met Remi en Estelle twee kindjes.