Eric en Patricia vieren gouden jubileum in Nieuwpoort

Gouden paar Eric Deschepper (70) en Patricia De Clercq (70) werden op 7 januari 2023 als eerste echtpaar van het nieuwe jaar in de bloemetjes gezet door het stadsbestuur.

Patricia groeide samen met haar broer op in De Pinte, waar haar vader werkte als arbeider. Ze werkte gedurende 11 jaar als poetsvrouw in het UZ Gent. Daarna ging ze als poetsvrouw aan de slag bij het politiekorps van De Pinte. Eric groeide op in Gent. Hij is de tweede telg van zeven kinderen. Eric werkte jarenlang in een carrosseriebedrijf, eerst in Sint-Denijs-Westrem en later in Drongen. Patricia en Eric leerden elkaar kennen tijdens een verjaardagsfeest bij zus Jeannine. Ze trouwden op 20 december 1972. Patricia en Eric hebben een zoon en twee kleinkinderen. Op 11 april van vorig jaar namen ze hun intrek in het Clarenhof, waar ze heel graag wonen. Ze voelen zich intussen goed thuis in Nieuwpoort. (PG)