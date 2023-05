Eric en Olivia zijn een gouden koppel

Voor hun jubileum werden Eric en Olivia ontvangen op het gemeentehuis. Eric Desmet (73) werd geboren in Tielt en Olivia (69) werd geboren in Eeklo. Ze werkte eerst in de textielnijverheid in Gent en ging na de opleiding voor verzorgende aan de slag in wzc Mariawende in Beernem. Het koppel leerde elkaar kennen in Aalter op een dansfeest. De verloving duurde slechts enkele maanden. Als gevolg van een werkongeval stapten ze in het huwelijk op 26 april 1973. Ze wonen in de Kruisbergstraat in Kruiskerke. Eric werkte in staalbedrijf Bekaert. Tijdens de weekends gingen beiden karabijnschieten en tijdens het verlof trokken ze erop uit met de auto en de fiets, en beklommen ze de Franse bergen. Het gezin had één dochter Miranda en zijn nu de grootouders van Benoni. Sportief als ze nog steeds zijn, maken Eric en Olivia wekelijks hun ritje met de fiets doorheen West-Vlaanderen. Daarnaast onderhoudt Olivia de bloementuin en Eric zijn vogelpark. (WV/foto WV)