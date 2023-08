Eric en Maria vieren gouden jubileum

Eric Verschoore en Maria Declercq werden onlangs in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur. Het koppel stapte op 11 mei 1973 in het huwelijksbootje en is inmiddels vijftig jaar getrouwd. Eric is een geboren en getogen Moorsledenaar. Hij zag het levenslicht op Allerzielen 1950. Eric groeide samen met zijn ouders, vijf broers en drie zussen op ’t Kruiske in Moorslede op. Hij ging ook op die wijk naar school. Later studeerde hij voor meubelmaker in het VTI. Op zijn 16de ging hij aan de slag bij meubelmakerij Verfaillie waar hij 30 jaar aan de slag zou zijn. De laatste 13 jaar van zijn carrière werkte Eric als kaasmaker in de melkerij in Moorslede. Maria werd geboren op 13 mei 1953 en groeide op de Waterdam op. Na haar lagere en middelbare school aan Ten Bunderen ging ze op haar15de aan de slag in de firma Barma. Later werkte ze ook bij meubelmakerij Verfaillie en in de melkerij van Moorslede. Maria en Eric leerden elkaar kennen in de plaatselijke muziekvereniging. Maria speelde er trommel, Eric trombone. Het koppel trouwde in mei 1973, een dag voor de 20ste verjaardag van Maria. Aanvankelijk woonden ze in de Passendaalsestraat in Moorslede om na enkele jaren hun huisje te bouwen in de Ooststraat. Maria en Eric werden de trotse ouders van twee zonen: Jens en Kristof. Intussen zijn er met Lars, Ella, Lilly en Daan ook al vier kleinkinderen. (BF/foto JS)