In het gemeentehuis zijn Eric Vansteenkiste en Ludwina Vercruysse ontvangen om hun 50ste huwelijksverjaardag te vieren. Het koppel woont in de Tijputstraat in Dentergem. Eric is lid van het Sint-Stefanusmannenkoor. Hij was jarenlang actief op het terrein van KZ Dentergem, waar hij de pleinen netjes onderhield. Het huwelijkspaar heeft geen kinderen. (vadu/foto vadu)