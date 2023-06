Eric en Jeannine zijn diamanten koppel: “Samen door vriendschap met zus”

Het echtpaar Eric Thevelein – Jeannine Crevits uit de Ieperstraat vierde zijn diamanten huwelijksjubileum. Eric en Jeannine leerden elkaar kennen doordat de zus van Eric een vriendin van Jeannine was.

Eric Thevelein (82) begon zijn loopbaan als wever. Na 3 jaar maakte hij de overstap naar Philips in Beveren. Ook echtgenote Jeannine Crevits (79) werkte 10 jaar bij MBLE, het latere Philips. Nadien bleef ze thuis om voor de kinderen te zorgen. Eric en Jeannine werden een koppel doordat Jeannine bevriend was met de zus van Eric. “Van het één kwam het ander”, licht Jeannine toe. Ze huwden op 23 augustus 1963 voor de wet en op 24 augustus voor de kerk. Eric en Jeannine hebben 2 kinderen. Ondertussen zijn er al 5 kleinkinderen. In hun vrije tijd gaat de aandacht van Eric en Jeannine naar hun moestuin en hun bloemen uit. (BCH/foto JCR)