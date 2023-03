Eric en Christine klinken op 50 jaar huwelijksgeluk

Eric Coopman (72) en Christine Vangaever (72) vierden hun gouden huwelijksjubileum. Ze leerden elkaar kennen bij Excelsior Donk. Marie-Christine, van wie de vader in het bestuur zat, stond er in de kantine en Eric voetbalde er bij de scholieren. Op 13 februari 1973 stapten ze in het huwelijksbootje. Het burgerlijk huwelijk vond plaats op het gemeentehuis van Maldegem en het kerkelijk huwelijk drie dagen later in de kerk van Donk. Na hun huwelijk trokken ze in bij Erics ouders langs de Oude Gentweg en in 1975 verhuisden ze naar de Kronekalseide in Donk, waar ze een woning hadden gebouwd. Hun liefde werd bekroond met twee zonen en ondertussen zijn er ook al vijf kleinkinderen. Eric werkte bij Sobemai en later ook in Gent. Boekhouding en personeelsadministratie waren zijn specialiteiten. Marie-Christine was dan weer aan de slag als administratief bediende bij De Coninck-Dervaes in Maldegem en in de banksector. Ze waren lid van KAV en KVLV en hebben samen ook veel gereisd. Anno 2023 brengen ze graag tijd door met hun kleinkinderen en trekken ze er graag op uit met de fiets. (MIWI/foto MIWI)