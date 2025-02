Eric en Christel varen in een gouden huwelijksbootje

Eric Verhalleman (72) en Christel Caen (70) vierden hun gouden huwelijksjubileum. Eric werkte als mechanieker bij twee garages alvorens bij Jonckheere in Beveren aan de slag te gaan. Nadien ging hij bij MBLE-Philips in Beveren werken. Christel Caen werkte als naaister bij Dematex in Roeselare en trok nadien naar Levi’s in Gits. Ze eindigde haar loopbaan als poetsvrouw bij het PWA Staden. Eric en Christel huwden op 31 januari 1975. Het kerkelijk huwelijk volgde de dag nadien. Ze hebben drie kinderen en vier kleinkinderen. Het koppel houdt van kaarten en tuinieren. Eric is vrijwilliger bij ‘t Kiezeltje, de vzw achter de Oostnieuwkerkse Chiro, en is ook aangesloten bij De Witte Spreeuwen in Rumbeke. (BCH/foto JCR)