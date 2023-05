Eric en Annie zijn een gouden koppel

Door het college van burgemeester en schepenen werden Eric en Annie op 14 mei in de bloemetjes gezet tijdens hun jubileumfeest in restaurant De Lekkerbek. Eric Defauw (73) werd geboren in Poeke. Hij was de oudste van drie kinderen. Hij volgde de opleiding mechanica aan het VTI in Deinze en ging daarna werken als mecanicien. Als jongste van zes kinderen werd Annie Claeys (72) geboren in Zomergem. Ze ging na haar schoolcarrière werken in de textielsector. Tijdens het vuurwerk, ter afsluiting van de kermis in Aalter, leerden de jongelingen elkaar kennen. Lang heeft de verloving niet geduurd. Na een tweetal jaar traden ze in het huwelijk op 11 mei 1953. Ze gingen wonen in de Bruggestraat in Ruiselede. Eric werkte in het staalbedrijf Bekaert in Aalter en Annie werkte bij Bewico. Het gezin breidde uit met twee dochters: Tina (met Eddy Vanryssel) en Sylvie (met Marc Vandecapelle). Annie en Eric zijn de lieve oma en opa van vijf kleinkinderen. Nu wonen ze in de Kapellestraat in Ruiselede en genieten ze van een verdiend pensioen. Regelmatig maken ze een uitstap naar de kust of de Ardennen waar ze genieten van een terrasje of een gastronomisch weekend. Thuis verzorgt Eric zijn vogelpark en bloementuin. Annie houdt nog steeds van haar kookpotten, en een babbeltje met buren en vrienden. (WV/foto WV)