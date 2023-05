Ere-schepen Hoogstoel viert gouden huwelijksjubileum

Zaterdag werd een officieel tintje gegeven aan het gouden huwelijksjubileum van Bernice Bulteel en Noël Hoogstoel. Ze huwden in Sint-Denijs op 28 april 1973. Noël werd in Avelgem geboren op 21 december 1950. Hij was opleider-lesgever van beroep. Noël was 24 jaar schepen voor de CVP, nu CD&V. In 1988 mocht hij voor het eerst de schepensjerp omgorden. Hij mocht deze blijven dragen tot eind 2012, toen hij besloot de actieve politiek te verlaten. Bernice werd ook in Avelgem geboren en dit op 19 april 1951. Zij was schoonmaakster en stond in voor het huishouden. Ze hebben vier kinderen: Angelo, Kurt, Miranda en Pieter. Lauren, Layla, Lara, Fons en Cyriel zijn de vijf kleinkinderen. Bernice en Noël wonen in de Kooigemwegel in Sint-Denijs. (GJZ/foto GJZ)