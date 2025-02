Els en Jaak klinken op vijftig jaar huwelijksgeluk

Naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum werden Jaak Verhé (72) en Els Vankerschaver (71) in het gemeentehuis uitgebreid in de bloemetjes gezet. In de winter van 1972 leerden ze elkaar kennen in zaal de Circle in Eeklo. Na drie jaar verkering stapten ze op 10 februari 1975 in het huwelijksbootje. Een goede maand later vond in de kerk van Maldegem het kerkelijk huwelijk plaats. Na een tijd in de Cocquytstraat in Eeklo gewoond te hebben, vestigden ze zich in 1980 in de Ivo Vermeerschlaan in Maldegem, waar ze een huis hadden gebouwd. Hun liefde werd bekroond met twee kinderen en vier kleinkinderen.

Els was kleuterjuf en Jaak was aan de slag bij de NMBS. Eerst was hij lader en later stond hij in voor het onderhoud van de gebouwen. In de weekends en vakanties vertoefden ze met het gezin graag aan het Veerse Meer, waar ze een caravan hadden. Als fervent visser beleefde Jaak er mooie tijden. Anno 2025 vullen ze de dagen met het lezen van boeken en brengen ze graag tijd door met hun kleinkinderen. Ze houden ook van rondreizen. Hun laatste rondreis dateert van vorig jaar. Toen trokken ze door Umbrië. (MIWI/foto MIWI)