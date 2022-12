Ellis en Mathieu geven hun jawoord

Terwijl wij ons stilaan mogen beginnen opmaken om straks oud en nieuw te vieren, klinken Ellis Vermeulen (29) en Mathieu Lerminez (31) op de mooiste dag van hun leven: het koppel uit Meetkerke stapte op de valreep van 2022 nog snel in het huwelijksbootje.

“Veel mensen zijn in de kerstvakantie met verlof, en december is toch dé feestmaand bij uitstek. Iedereen is dus sowieso al in feeststemming”, glimlacht Ellis.

Nog goed nieuws: de eerste spruit is op komst. “Ellis is uitgerekend voor eind januari. Ook dat was dus een reden om elkaar eeuwige trouw te beloven”, knipoogt Mathieu.