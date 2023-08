Eli en Christine varen in een gouden huwelijksbootje

Eli Vandendriessche werd geboren in Tielt op 8 april 1952. Hij was de jongste van acht kinderen in het gezin van Jules Vandendriessche en Godelieve Deblauwe dat toen in Wingene woonde. Na de lagere school ging Eli naar het VTI in Roeselare, waar hij de opleiding mechanica volgde. Zijn beroepsloopbaan begon hij in het bedrijf Siemens in Oostkamp. Daarna stapte hij over naar ITC in Tielt, waar hij tijdens de nacht werkte. Als enig kind en dochter in het gezin van Robert De Jaeger en Maria Bethune werd Christine De Jaeger geboren in Tielt op 14 april 1954. Na het lager liep ze school in Regina Pacis in Tielt. Haar eerste ervaring in het bedrijfsleven deed ze op in een garage in Tielt, waar ze de administratie vervulde. Daarna werd ze bediende-telefoniste bij Familiezorg West-Vlaanderen, waar ze het onthaal waarnam. Op 18-jarige leeftijd mochten Eli en Christine al eens het uitgangsleven verkennen en leerden ze mekaar voor het eerst kennen in dancing De Pendel en Jeugdclub Wimpy. Alhoewel de verplaatsing kon gebeuren met de wagen van Eli en de danstenten slechts om 18 uur openden, moest Christine toch om 22 uur thuis zijn. De verloving van de jongelingen duurde een drietal jaar. Ze traden in het huwelijk op 14 juli 1973. Eerst gingen ze in Tielt wonen. Na een tweetal jaar verhuisden ze naar hun nieuwe woonst in de Groenestraat in Ruiselede. Hier wonen ze nog steeds. Het gezin breidde uit met twee kinderen: dochter Brenda, bevriend met Bart Vancompernolle en zoon Jurgen bevriend met Rossini.

Sociaal en sportief

Eli en Christine waren sociaal, sportief en genoten van het leven. Samen met de kinderen bezochten ze tal van Europese steden. Eli was een fervent club Brugge Supporter. Samen met zijn vrouwtje begeleidden ze wekelijks de kinderen die bij de Ruiseleedse volleybalclub Pervol speelden. Zes jaar was Eli raadslid van het plaatselijke OCMW. Ook Christine was een actieve vrouw en was bestuurslid bij Femma. De jubilarissen zijn al 10 jaar met pensioen. Toch zijn ze niet op hun lauweren gaan rusten. Samen zijn ze lid van de Molenstappers, Tuinhier en Neos. Regelmatig wonen ze het optreden bij van artiesten of gaan ze naar een toneelvoorstelling. Maar steeds was de leuze: samen uit, samen thuis. Naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum, werden de jubilarissen en hun familie ontvangen op het gemeentehuis. (WV)