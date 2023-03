Elena Vermant en Emile De Fruyt stappen in huwelijksbootje

Maandag 6 maart gaven Elena Vermant (23) en Emile De Fruyt (26) elkaar het jawoord in Oudenburg. Elena is de dochter van Stephanie Van Vyve, afkomstig uit Roksem en gewezen Miss Belgian Beauty, en Sven Vermant, ex-speler van Club Brugge.

Emile is de zoon van Petra De Zutter en Kris De Fruyt van de gelijknamige bakkerij in de Hoogstraat. Emile is intussen ook bakker en Elena helpt mee in de winkel van de bakkerij. Na het kerkelijke huwelijk gaf het kersverse echtpaar een drink voor de klanten van de bakkerij. Elena en Emile wonen in de Snoekstraat.