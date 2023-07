Eerste koppels geven jawoord in nieuwe ceremoniezaal in Oudenburg

Zaterdag 15 juli vonden de eerste huwelijken in de gerenoveerde ceremoniezaal van de Abdijhoeve in Oudenburg. “Voortaan kunnen verliefde koppels hun jawoord geven op een van de mooiste plekken in onze stad”, zegt een tevreden burgemeester Anthony Dumarey. De twee eerste koppels die de primeur kregen om te trouwen op deze toch wel unieke locatie waren Nikita De Blieck en Tibo Moermans en Hilde Andries en Kevin Schoonvaere.

“Sinds de zomer van 2020 onderging de historische Abdijhoeve een grondige renovatie”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey. “Daarbij werden de ruimtes omgebouwd tot twee florerende horecazaken, een koetshuis, een feestzaal en als kers op de taart een gloednieuwe ceremoniezaal.” In deze ceremoniezaal mocht de burgemeester op zaterdag 15 juli de eerste twee koppels in de echt verbinden.

Nikita en Tibo

Om 14 uur stapten Nikita De Blieck (26) en Tibo Moermans (31) met hun familie en vrienden de zaal binnen om er elkaar eeuwige trouw te beloven. “Het is niet alleen onze trouwdag, maar ook heel speciaal dat we de première krijgen in deze mooie zaal”, zeggen Nikita en Tibo. “We kregen vorige week een telefoontje vanuit het stadhuis dat we hier konden trouwen. We moesten dan natuurlijk nog iedereen verwittigen over de nieuwe locatie”

“Ik ben echt gecharmeerd door deze zaal. De oudheid blijft aanwezig en is mooi aangevuld met moderne accenten. Echt heel geslaagd”, vindt Tibo.

Het koppel leerde elkaar kennen in het uitgaansleven. Nikita is kinderverzorgster van beroep en Tibo is operator. Ze wonen in de Oude Kerkstraat.

Hilde en Kevin

Een uurtje later was het de beurt aan Hilde Andries (47) en Kevin Schoonvaere (40) om het jawoord te geven en de trouwringen aan elkaar vinger te schuiven. Zoontje Kobe (8) was hiervan getuige en zei volmondig ja op de vraag van de burgemeester of hij akkoord was dat zijn mama en papa trouwden.

Hilde is zorgkundige van beroep en Kevin werkt als office manager. “We leerden elkaar kennen op het voetbalterrein van Ruddervoorde”, vertelt het koppel. “Ik speelde toen bij het vrouwenteam en Kevin kwam supporteren”, lacht Hilde. Het kersverse echtpaar deelt lief en leed in de Westkerksestraat.

“We zijn echt blij hier te kunnen trouwen. Het is toch meer bijzonder dan in Ipso Facto. Deze zaal is heel mooi, de renovatie is geslaagd met behoud van het authentieke”, benadrukt Kevin.

“Je huwelijk blijft je hele leven bij. Daarom heeft de stad Oudenburg werk gemaakt van een prachtige ceremoniezaal. Voortaan kan je de mooiste momenten belevan op de mooiste locatie van onze stad. De renovatie van de ceremoniezaal zal in totaal 500.000 euro gekost hebben en zal ongetwijfeld bijdragen aan de uitstraling van de stad”, vindt burgemeester Anthony Dumarey, zelf trots dat hij er de eerste koppels mocht trouwen.

“De renovatie van de zaal werd uitgevoerd door de firma Aquastra, de technieken door de firma Van Cauter. De inrichting van deze prachtige nieuwe zaal is van de hand van de Oudenburgse interieurarchitecte Stephanie Van Roose. Haar ontwerp bezorgt de trouwers en hun gasten een warme, huiselijke sfeer om hun mooiste momenten te beleven. De stoelen werden lokaal aangekocht bij Coolman Home & Cooking.”

Comfortabel

“We zijn ongelooflijk tevreden met het resultaat van deze gloednieuwe ceremoniezaal. Voortaan zullen hier om en rond de 50 gasten op een comfortabele manier de ceremonies

kunnen bijwonen. In het verlengde van het zitgedeelte is er ook ontvangstruimte voorzien waar bij elke trouw een glaasje wordt aangeboden door de stad.” (LIN)