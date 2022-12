Een gouden randje voor Martine en Pierre

Naar aanleiding van hun gouden jubileum werden Pierre Maes en Martine Coppens ontvangen op het stadhuis door schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Ze kregen enkele geschenken aangeboden. Martine Coppens is afkomstig uit de Doorniksewijk. Pierre Maes (72) is geboren op 25 januari 1949 in Kortrijk als laatste van 3 kinderen. Hij is een topsupporter van KVK. “Ik ga naar KVK sinds het bestaat. De Veekaa is een stuk van mijn leven”, lacht hij. Het gouden koppel leerde elkaar kennen in 1971 bij dj Ronny van De Hallen, nu Xpo. “We dansten samen en dachten alle twee dat we Fransen waren, dus praatten we Frans. (lacht) We kwamen iets later te weten dat we twee straten van elkaar woonden in de Sint-Denijsstraat en de Oudenaardsesteenweg.” Pierre en Martine trouwden op 4 november 1972 in de Sint-Elooiskerk, gevolgd door een feest bij Van Wonterghem. Intussen breidde het gezin uit met dochter Sandy, samen met Tom Ottevaere, en de kleinkinderen Jennifer en Robbie. Het geheim van hun huwelijksgeluk? “Er altijd voor elkaar zijn, zoals we beloofd hebben, in goede en kwade dagen en optimistisch blijven.” (Peter van Herzeele/foto JVGK)