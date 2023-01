Edmond en Christiane blazen 50 huwelijkskaarsjes uit

Edmond Ringoot (71) en Christiane De Caluwé (70) vierden hun gouden jubileum. Hun roots liggen in Dendermonde. Christiane groeide er op met haar twee broers en Edmond met zijn zus. Edmond werkte tot aan zijn pensioen bij de luchtmacht. Christiane werkte meer dan 30 jaar bij het Ministerie van Landbouw en Middenstand in Brussel. Het koppel leerde elkaar kennen in een dancing. Ze trouwden op 3 november 1972. Ze hebben één dochter (49) en één kleinzoon (18). Ondertussen woont het koppel in de Zuiddreef in Woesten. Christiane lost graag kruiswoordraadsels op en Edmond houdt zich graag bezig met modelbouwvliegtuigen. Af en toe een reisje naar Spanje staat ook op hun to-dolijstje. Burgemeester Stephan Mourisse en schepen Gerda Goubeir gingen het gouden koppel thuis opzoeken. (RVL/foto RVL)