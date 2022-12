Edith en Willy zijn een diamanten paar

Geboren en getogen Dadizelenaars Willy Persyn en Edith Nuytten vierden op 21 december hun zestigste huwelijksverjaardag. Het koppel stapte eind december 1962 in het huwelijksbootje.

Het diamanten echtpaar Willy Persyn en Edith Nuytten werd onlangs in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur. Maar om terug te keren naar de start van hun liefdesverhaal, moeten we helemaal terug naar 1942 en 1944. Willy werd geboren op 19 juli 1942 in Dadizele. Als middelste van het gezin en enige zoon, groeide Willy op met zijn ouders en twee zussen. Het gezin Persyn woonde op de Daiselhoek. Na zijn legerdienst ging Willy aan de slag in de bouw. Hij begon als diender en werkte zich later op tot metser. De laatste jaren van zijn carrière werkte hij als metaalarbeider bij gieterij Vuylsteke. Al van jongs af aan is Willy erg sportief. Hij voetbalde bij Olympic Ledegem. Daarna leerde hij het fietsen kennen. Hij was jarenlang lid van verschillende fietsclubs in Ledegem en Dadizele. Edith werd geboren op 9 mei 1944 in Dadizele. Ze liep er school om dan later richting de naaischool in Menen te trekken. Edith groeide op in een groot gezin met vijf broers en vier zussen. Na haar opleiding, ging Edith aan de slag in het naaiatelier in Moorsele. Later werkte ze bij de firma Vanackere in Dadizele om uiteindelijk haar beroepscarrière af te sluiten bij de firma MBLE in Beveren. Ook Edith is best sportief. Vroeger ging ze vaak fietsen, nu geniet ze vooral van een wandeling.

Op slag verliefd

Het diamanten echtpaar leerde elkaar kennen op de kermis van de Daiselhoek. Ze hadden elkaar nog nooit gezien, het was liefde op het eerste zicht. Willy vroeg Edith ten dans en hun dans duurt na zestig jaar nog steeds voort. Edith en Willy trouwden om 8 uur ‘s morgens in de basiliek van Dadizele. Na hun huwelijk woonden zij eventjes in bij de ouders van Edith, om dan later te verhuizen naar Willy’s ouders. Daar konden zij bouwen op een stukje grond, gelegen naast het ouderlijke huis van Willy. Zij werden inmiddels de trotse ouders van één dochter, Veroniek.