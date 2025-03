Eddy en Marie-Roos varen al 50 jaar in hun huwelijksbootje

Eddy Haemers (70) en Marie-Roos Desimpelaere (67) werden ontvangen op het stadhuis in Marke naar aanleiding van hun 50ste huwelijksverjaardag. Schepen Stephanie Demeyer overhandigde hen enkele geschenken.

Eddy is frituuruitbater en traiteur. Hij genoot een opleiding schilder in de vakschool en traiteur bij Centia. Hij houdt van kaarten. Marie-Roos is frituriste, houdt van kaarten en kuisen, haken en breien.

Het koppel leerde elkaar kennen in park van Marke. Ze trouwden op 14 februari 1975 in Bissegem. Ze hebben 2 kinderen: Jurgen en Ringo en 2 kleinkinderen, Haik en Ibben.

Het geheim van hun huwelijk? “Veel water in de wijn doen en na 50 jaar veel wijn en ietsje water.”