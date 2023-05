Eddy en Claudine zijn 50 jaar gelukkig getrouwd

Eddy Deloose en Claudine Vermeulen mochten hun gouden huwelijksjubileum vieren in het stadhuis op uitnodiging van schepen Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Claudine Vermeulen (67) is geboren in Bellegem als eerste in een gezin van drie kinderen. Zij volgde het middelbaar en werd bediende bij Prevost Kortrijk en Goudsmid Millecam. Zij hield van breien en kaarten bij Samana. Ze gaat de voetbalwedstrijden van kleinzoon Aaron bekijken, net als haar man. Eddy Deloose (74) is geboren in Kortrijk als vierde in een gezin van zeven kinderen. Eddy ging naar de middelbare school en werkte als goudsmid bij Nelis Kortrijk en Millecam in Rollegem. Hij hield van voetbal en nu van vogels kweken. Hij gaat nu ook kaarten bij Samana in Rollegem. “Ik had 42 jaar een abonnement voor KV Kortrijk. Ik volg voetbal op tv en alle wielerwedstrijden”, vertelt hij. Het koppel leerde elkaar kennen aan het schietkraam op de kermis in Rollegem. “Eddy had een roosje geschoten en de vonk sloeg over”, zegt Claudine. Het koppel trouwde op 27 april in Rollegem. Het feest had plaats in Zaal De Bouw in Bellegem. Zij hebben een dochter Vicky, die samen is met Robin Degelas. Zij zijn Moetie en Deddy van kleinzoon Aaron (23). (Peter Van Herzeele/foto JVGK)