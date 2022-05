Dubbel feest voor Denise Callewaert en Noël Debu uit Rumbeke

Denise Callewaert en Noël Debu leerden elkaar kennen op een buurtfeest in Bissegem en trouwden op 7 april 1956 in Heule. Op 7 april 1921 was het briljanten (65 jaar) huwelijksjubileum gepland.

Ze woonden toen al enkele maanden in het woonzorgcentrum De Zilverberg en het feest kon door corona niet doorgaan, ook de stad kon geen afvaardiging sturen. Alles werd dus een jaar uitgesteld en nu werd er verzameling geblazen in feestzaal Orchidee voor het jasmijnen jubileum (66 jaar).

Ondertussen is Noël op 22 april 90 jaar geworden… dus het werd een dubbel feest. Na zijn legerdienst en een doorgedreven opleiding was hij rijkswachter in Ieper, Nieuwpoort en Ardooie. Ze bouwden een woning in de Constant Lievensstraat.

Zorgzame moeder

Denise was haar hele leven een zorgzame moeder en toegewijde huisvrouw. “Onze kinderen hebben nooit de sleutel onder de deurmap gevonden”, lacht ze. Samen hebben ze drie zonen Jan, Wim en Hans. Jan is getrouwd met Martine Velghe en woont in Izegem,

Wim woont met zijn echtgenote Ann Descamps in Aalbeke en Hans, gehuwd met Christine Vanoverberghe, in Sint-Eloois-Winkel. Jan en Wim traden in de voetsporen van hun vader, als rijkswachter gestart en als politieman gepensioneerd. Michiel, Lien (+), Britt, Paulien, An-Sofie, Lieselot, Marlies en Lander zijn hun kleinkinderen. Cyriel, Gaston, Bo, Cis, Rachelle, Richard en Arthur hun zeven achterkleinkinderen.

Veel activiteiten

Ze waren beiden lid van Okra op de Onze-Lieve-Vrouw parochie. Sinds anderhalf jaar verblijven ze in het wzc De Zilverberg, ze zijn er gelukkig en nemen deel aan de vele activiteiten en uitstappen. “Met liefde kan je veel geven én krijgen”, zegt Denise en dat is dé reden van hun gelukkig samenzijn al die jaren.

(AD-foto Jos)