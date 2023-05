Dubbel diamant voor broer en zus: Omer en Maria Van Haecke vieren zestig jaar huwelijksgenot met partners

Op 18 april 1963 stapten twee koppels in Kortemark in het huwelijksbootje. Toch wel opmerkelijk, als je weet dat het broer en zus Omer en Maria Van Haecke waren die hun respectievelijke partners eeuwige trouw beloofden. 60 jaar later stralen beide koppels nog evenveel als tijdens hun huwelijksdag in de sixties.

Daniel Ampe (90) en Maria Van Haecke (84) wonen in de Gouden-Hoofdstraat in Handzame, waar ze tot hun pensioen een boerderij runden, door iedereen gekend als Het Land van Waas. Hun huwelijk werd gezegend met een dochter, Marleen, die op haar beurt trouwde met Marnick Obin. Zij baatten op hun beurt de boerderij verder uit, terwijl dit nu al overgenomen werd door de volgende generatie, zijnde kleinzoon Stephan Obin en zijn echtgenote Jolien Dehulster. Naast een kleinzoon heeft het diamanten echtpaar ook nog een kleindochter, Elise Obin, die gehuwd is met Lander Decoodt. Daniel en Maria hebben het geluk ook al drie achterkleinkinderen te hebben: Thibault, Arnaud en Tibe. Maria en Daniel genieten van hun welverdiende pensioen en vullen de dagen met het huishouden en de vele bezoekjes van de kinderen en vrienden, terwijl ze ook nog graag een bezoekje brengen aan de boerderij.

Omer en Noëlla

Op 18 april 1963 gaven ook Omer Van Haecke (87) en Noëlla Van Gheluwe (86) elkaar hun jawoord. Het koppel woonde op de ouderlijke hoeve Ogierlande in de Oude Zeedijkstraat op Kortemark-Elle, maar nu wonen ze in de Gitsestraat. Het leven schonk hen twee zonen: Martin en Bart. Martin huwde op zijn beurt met Linda Jonkheere en zij schonken Omer en Noëlla drie kleinkinderen: Pieter, Sander en Jolien. Ook op hun beurt zorgden de kleinkinderen voor een generatie achterkleinkinderen: Pieter en Lien Heemeryck hebben twee kinderen: Cyriel en Remi. Sander en Sophie Gaytant hebben ook twee kinderen: Maurice en Lisette. Jolien en Kevin Wambeke verwelkomden Médard in hun gezin. Bart, de tweede zoon van Omer en Noëlla zette het familiebedrijf verder, samen met zijn echtgenote Ann Vanneste. Zij hebben twee dochters: Bieke, die samen is met haar vriend Niels Van Hollebeke, en Lore, samen met vriend Maxim Coppens. Noëlla houdt zich vooral bezig met haar bloemen, foto’s bekijken en puzzelen, terwijl Omer graag een kaartje legt, fietst, tuiniert en een handje toesteekt op de boerderij. (JD)