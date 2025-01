Dries Vandekerckhove en Magda Buyse uit Kuurne vieren diamanten huwelijk

Oud-burgemeester Dries Vandekerckhove (86) en Magda Buyse (88) vierden 60 jaar huwelijk met een feestelijke ontvangst op het gemeentehuis door een delegatie van het gemeentebestuur en de Orde van de Ezel.

Dries, geboren als André Vandekerckhove, groeide op als derde van vier kinderen in het gezin van Florent Vandekerckhove en Stephanie D’Haeyere. Hij ging naar de Boudewijnschool en de Centrumschool en vervolgde zijn opleiding aan de Normaalschool in Torhout, waar hij leerkracht werd. Zijn loopbaan startte in het Ezelsschoolke in Brugge, maar al na één week verhuisde hij naar de jongensschool in Hulste. Hier gaf hij les tot 1988. Van 1970 tot 1982 was Dries schepen van Kuurne, en van 1988 tot 1994 was hij burgemeester. Hij was ook kabinetsmedewerker van minister Wilfried Martens. Zijn inzet leverde hem vele onderscheidingen op, zoals Ridder in de Orde van Leopold III en de Gouden Palm in de Kroonorde. Ook na zijn carrière bleef hij actief, onder meer als vrijwilliger in de palliatieve zorg.

Magda Buyse, dochter van Jérôme Buyse en Rachel Devisser, groeide op in Hulste. Zij ging ook naar de Normaalschool en werd leerkracht. Tot 1989 stond ze voor de klas, waarna ze haar man ondersteunde in zijn rol als burgemeester. Magda houdt van lezen.

Bijzondere ontmoeting

Hun ontmoeting was bijzonder. Ze spraken elkaar voor het eerst op een politiebureau, waar Magda als leerkracht werd verhoord na een tragische moordzaak. Dries was er voor een volkstelling. Hun gesprek leidde tot een huwelijk in 1964 en ook drie kinderen: Bieke, Marijke en Wouter. Samen reisden Dries en Magda de wereld rond, van Amerika tot Zuid-Afrika. Nu genieten ze van rustigere momenten, zoals een terrasje op het Marktplein.

(BRU)