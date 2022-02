Dinsdag 22/2/’22 wordt een van de drukste trouwdagen ooit in Brugge

“Tien huwelijken op rij, zonder pauze: het wordt een klein beetje topsport.” Schepen van Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD) maakt zich nu al op voor dinsdag 22/2/’22, een van de drukste trouwdagen ooit in Brugge.

Dinsdag 22/2/’22 spreekt voor veel koppels tot de verbeelding. In Brugge opteerden liefst tien koppels om van deze speciale ‘palindroomdag’ hun huwelijksdag te maken. Voor de stad wordt het een van de drukste trouwdagen ooit.

“Tien huwelijken is het maximum dat we tijdens de huidige trouw-uren kunnen doen”, weet schepen Jasper Pillen. “Op een zaterdag zouden we in een ver verleden misschien al eens tien huwelijken gehad kunnen hebben, maar voor een weekdag is dit zonder twijfel een record. Op een doordeweekse dinsdag hebben we één, soms eens twee koppels. En vaak is het dan een heel beperkte en snelle dienst. Maar nu merken we dat veel koppels er komende dinsdag iets heel speciaals van willen maken.”

Ceremoniemeesters

Voor Jasper Pillen, nog maar acht maanden schepen, is het zeker zijn drukste trouwdag tot nu toe. “De voorbije maanden heb ik 210 koppels in de echt verbonden, en mijn drukste dag tot nu toe was er een met negen koppels. Het wordt dinsdag een klein beetje topsport. Tien huwelijken, om het kwartier een nieuw koppel, elk een persoonlijke aanpak… Er zal zelfs geen tijd zijn om tussendoor even van hemd te wisselen.”

“Of ik geen angst heb om te missen? Weet je, al eenmaal heb ik me van naam vergist. Bij een koppel, waarvan ik zowel de man als zijn vader persoonlijk ken. Hun voornaam begint met dezelfde letter en in plaats van de man heb ik de vader met zijn echtgenote gehuwd. (lacht) Maar dat was een lapsus. Angst om tussen de tien koppels te missen, heb ik niet. Ik weet dat ik kan rekenen op de steun van mijn dienst én de mensen van Musea Brugge. De mensen aan de balie zijn in feite museumpersoneel, maar ze zijn ook gewoon de perfecte ceremoniemeesters. Hoe zij iedereen ontvangen en op tijd in de zaal krijgen… Ongelofelijk! Ook dinsdag zullen ze ervoor zorgen dat iedereen tijdig in de gotische zaal is, want er is echt geen ruimte om een huwelijk te laten uitlopen.”

“Er is nu al een aanvraag binnen voor schrikkeldag 29/02/2024”

Voor speciale dagen wil de stad ook speciale inspanningen doen. “De volgende speciale dag is schrikkeldag 29 februari 2024. Een koppel vroeg die dag al aan. De schrikkeldag valt op een donderdag, en dat is normaal geen huwelijksdag in Brugge. Toch vind ik dat we het voor zulke speciale dagen een uitzondering moeten maken. Maar dat wordt dan wel flink puzzelen. Het stadspersoneel dat het huwelijk begeleidt, kan die dag dan niet in het Huis van de Bruggeling zijn. Bovendien is de gotische zaal een deel van de Brugse musea en is het een heel populaire ontvangstzaal. Alles zal heel goed op elkaar afgestemd moeten worden, maar ik vind dat we dat gewoon moeten regelen.”

Minnewaterpark

Naast een bijzondere datum dromen veel koppels ook van een bijzondere (buiten)locatie. “In theorie ben ik daar een voorstander van, maar het is praktisch niet zo makkelijk te regelen. In veel kleine gemeenten kan dit inderdaad al, maar zij hebben ook maar 40 huwelijken per jaar, terwijl wij er meer dan 40 per máánd hebben. De maanden waarin een buitenhuwelijk mogelijk is, zijn ook onze drukste trouwmaanden. Dan volgt de ene de andere in sneltempo op en is het niet evident om plots naar het Minnewaterpark te gaan. En denk ook aan het praktische: een tafel, stoelen, micro en elektriciteit… En wat doen we als het regent? Maar we zijn volop aan het nadenken hoe we dit mogelijk kunnen maken en de schoonheid van Brugge kunnen integreren in de mooiste dag van de mensen. Het Astridpark lijkt me de dichtste groene zone die haalbaar zou kunnen zijn.”

Shana en Bart: “Onze beslissing viel pas drie weken geleden” Dat een huwelijk niet altijd een maandenlange voorbereiding vergt, bewijzen Bart Boute (36) en Shana Pauwels (al enkele jaren 25) uit Sint-Andries. De beslissing om te trouwen op 22/2/’22 viel… drie weken geleden. “We zijn een koppel die wel eens iets impulsief durft te doen”, lacht Shana, die werkt als zorgkundige. “We zijn sinds mei vorig jaar verloofd, maar door de coronasituatie en omdat we binnen een drietal maanden ons derde kindje – na sterrenkindje William (°2018) en Ruben (2) – verwachten, wilden we ons huwelijk nog even uitstellen. Tot we deze speciale dag zagen. Mensen verklaarden ons gek. We hadden minstens zes maanden nodig om alles geregeld te krijgen, waarschuwden ze ons. Die uitdaging gingen we met plezier aan. Tijdens een wandeling met de hond heb ik alles geregeld: het kleed, de fotografen, het eten… (lacht) Het huwelijk van dinsdag is een klein feestje voor onze dichtste familie, met wie we ook gewoon gaan lunchen. Het grote feest met vrienden volgt wanneer corona echt volledig achter ons ligt.” Huwelijk als beloning Het koppel is zes jaar samen. “Shana was eigenlijk het lief van een vriend”, vertelt Bart, die actief is als sluiswachter van het Pierre Vandammesluis. “Smoorverliefd en impulsief als ik ben, wou ik binnen het jaar met haar trouwen. Maar Shana liet zich ontvallen dat ze het huwelijk zag als ‘een beloning na vijf jaar goede relatie’. Dat had ik onthouden en exact na vijf jaar heb ik haar ten huwelijk gevraagd tijdens een spa-uitje in Luik. Of ik die vriend nog hoor? Het is verwaterd, maar we spreken wel nog tegen elkaar.” (lacht) (ON)

Luba en Stefaan: “Even cijfers brengen geluk voor ons” Héél bewust hebben Stefaan (43) en Luba (35) voor 22/2/’22 als huwelijksdatum gekozen. “Mijn toekomstige heeft een fascinatie voor cijfertjes”, lacht Luba. “Alle belangrijke dingen moeten voor hem in een even jaar gebeuren, want even cijfers brengen volgens hem geluk. Stefaan vroeg me in 2020 op mijn verjaardag ten huwelijk. De kinderen uit zijn vorige relatie zijn geboren in even jaren: dochter Summer in 2006 en zoon Quinn in 2010. Die laatste is zelfs geboren op 10/10/’10. (lacht) Trouwen in 2021 was dus geen optie en toen we 22/2/’22 zagen, stond onze trouwdag meteen vast. Die dag moet het zijn!” Stefaan en Luba, beiden marketeers, leerden elkaar ook kennen via hun werk. Het koppel is nu vijf jaar samen. “Ook al is het Stefaans tweede huwelijk, de liefde en de romantiek zijn nog steeds heel hard aanwezig. We kijken er écht naar uit om onze liefde te kunnen vieren én te delen met onze omgeving.” “De versoepelingen van de coronaregels komen voor ons net op tijd. ‘s Middags gaan we met een kleine kern iets eten en ‘s avonds houden we een grote receptie voor onze familie en vrienden. Door onze drukke jobs hebben we geen tijd om te stressen voor het huwelijk. Voor ons wordt het gewoon genieten.” (ON)