Diamenten huwelijksgeluk voor Gilbert en Denise uit Machelen

Naar aanleiding van hun diamanten huwelijksverjaardag werden de 86-jarige Gilbert Vanhonacker en de 82-jarige Denise Fierens gehuldigd door het gemeentebestuur van Zulte.

Ze mochten naast het diploma van het koningshuis ook een bloemetje in ontvangst nemen. Gilbert is geboren in Machelen en Denise in Olsene. Ze leerden elkaar kennen op de kermis in Zulte. Ze trouwden op 21 augustus 1963. Ze wonen nu in de Bokstraat in Machelen.

Onderhoud van de tuin

Het diamanten echtpaar kreeg twee kinderen en vijf kleinkinderen. Gilbert was werkzaam in sanitair en verwarming, en Denise was naaister. Ze houden zich nu vooral bezig met het onderhoud van de tuin. (MV)