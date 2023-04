Diamanten trouwjubileum voor Roger en Anny

In Salons De Vrede in Ichtegem hebben Roger Puype en Anny Galle uit de Wolfstraat in Veldegem hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd: een diamanten jubileum. Roger werd op (81) in Aartrijke geboren en Anny op (79) in Veldegem. Ze trouwden in Veldegem op 24 april 1963 en kregen twee dochters: Marleen (met Patrick Standaert) en Martine (met Gwenny Dieryckx). Ze hebben ook twee kleinkinderen: Stefanie Standaert (met Andy Vanclooster) en Dimitri Standaert (met Elien Verbeke). Er zijn drie achterkleinkinderen: Victor en Louis Vanclooster en Marie-Julie Standaert. Roger heeft bijna zijn hele beroepsloopbaan als metselaar gewerkt, het langst bij het bouwbedrijf Leliaert-Desmet in Oostkamp. Anny heeft eerst dertien jaar in de Brugse traiteurzaak Poularde gewerkt en vervolgens vijf jaar voor groepen gekookt op het domein Hoogveld in Zedelgem. Uiteindelijk is ze nog ruim dertien jaar aan de slag geweest in wasserij De Ster in Aartrijke. In haar vrije tijd houdt ze sinds vele jaren van spullen verkopen op rommelmarkten. Roger tuiniert graag. Hij teelt kwaliteitstomaten in zijn serre. Het diamanten paar maakte er met de familie een gezellig feest van. (JS/foto JS)