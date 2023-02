Diamanten paar Luciaan en Godelieve klinken op 60 jaar huwelijksgeluk

Godelieve De Loof (85) en Luciaan Foré (86) uit Maldegem zijn zestig jaar getrouwd. Ze runden vele jaren een fietsenzaak op De Kruipuit.

Het liefdesverhaal van Godelieve en Luciaan begon in het najaar van 1961 op een koers op rollen in De Schouwburg, waaraan Luciaans broer Noël Foré deelnam. Na enkele ontmoetingen vormden ze een gelukkig paar. Godelieve woonde op het Vliegplein en Luciaan op Veldekens. Om af te spreken, moesten ze dus niet ver rijden.

Na twee jaar verkering traden ze in het huwelijksbootje. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op Valentijnsdag 1963. Er stond bij Godelieves ouders een groot feest met dans, muziek en lekker eten op het programma. Na hun huwelijk vestigden ze zich op De Kruipuit. Samen runden ze er een fietsenzaak. Luciaan stond in voor de verkoop en herstellingen en Godelieve ving de klanten op.

Te vroeg afscheid

Naast het werk in de fietsenwinkel was er uiteraard ook tijd voor ontspanning. Als echte sportliefhebber reisde Luciaan bijna de hele wereld af met zijn broer Noël Foré, in die jaren een verdienstelijk renner. Luciaan ging mee als mecanicien in de volgwagen en zorgde ervoor dat de fietsen tiptop in orde waren.

Godelieve en Luciaan waren ook lid van Okra Oostwinkel. In 2017 verhuisden ze naar een appartement in de Marktstraat, waar ze regelmatig bezoek krijgen van hun dochter Myriam. Van hun flinke kleinzoon Quinten moesten ze helaas veel te vroeg afscheid nemen. Ze nemen zijn energie verder mee in hun leven. Met veel liefde en trots volgde hij de ontvangst van zijn grootouders van hierboven mee. (MIWI)