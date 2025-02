Diamanten jubileum voor Solange en Antoine uit Deerlijk

Het was feest in de Berglaan in Sint-Lodewijk voor het jubileum van Antoine en Solange.

Antoine Verzele (83) en Solange De Schinkel (81) leerden elkaar kennen op het bal van de brandweer in Kruishoutem. Eerst woonden ze enkele jaren in Oudenaarde, om daarna in de Berglaan in Sint-Lodewijk hun woning te bouwen.

Katrien en Koen zijn hun kinderen. Burgemeester Louis Vanderbeken (CD&V) vertelt over de diamanten jubilarissen: “Ondanks jullie drukke leven, was er toch altijd tijd voor ontspanning. Jullie reisden graag naar Spanje met de caravan en Solange werkt graag in de tuin. Onze jubilarissen zijn sociaal en je kan ze wel eens terugvinden tijdens het kaarten bij de Vriendenkring van de Statiewijk en Okra Sellewie.”

(MVD/foto MVD)