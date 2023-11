Diamanten jubileum voor Roger en Lena

Op zondag 15 oktober vierden Roger Samyn (87) en Lena Wanzeele (86) hun diamanten huwelijksjubileum in het woonzorgcentrum Evariste Carpentier. Het echtpaar ontving bezoek van hun kinderen en kleinkinderen, evenals een delegatie van het college van burgemeester en schepen, en van de Ezelsorde.

Het was een bijzondere dag voor Roger en Lena, die elkaar ontmoetten in de dancing De Bristol in Ingelmunster en na twee jaar verkering trouwden in Hulste. Het wettelijk huwelijk vond plaats op 24 juli 1963, gevolgd door het kerkelijk huwelijk op 20 november. Het echtpaar vierde hun huwelijksreis, die vertrok vanuit Antwerpen, met een rondrit door België en een bezoek aan verschillende mooie steden.

Weven

Roger werd geboren in Sint-Eloois-Winkel en groeide op met twee oudere zussen. Hij ging naar de kleuter- en lagere school in Sint-Elooi en later naar de vakschool in Kortrijk om er te leren weven. Maar Roger was ook een babbelgat en diende heel vaak straf te schrijven. Na zijn legerdienst ging Roger als wever werken bij de firma Callens in Kortrijk. Na een motorongeval werd Rogers arm deels verlamd en kon hij niet meer weven. Hij ging opnieuw studeren, nu voor technisch tekenaar. Toen hij afgestudeerd was, kon hij weer bij Callens aan de slag als ontwerper en tekenaar van de verschillende motieven die geweven moesten worden. Hij ging er op zijn 59ste met pensioen. Twee jaar later ging het bedrijf failliet.

Snit en naad

Lena werd in Hulste geboren en groeide op met haar drie broers in het gezin van Gerard Wanzeele en Rachelle Vandenborre. Na het kleuter- en lager onderwijs in Hulste ging Lena snit en naad volgen bij de zusters in het Spes Nostra in Heule, waar ze op internaat zat. Na haar studies ging Lena als naaister en verkoopster werken in de stoffenwinkel Davina op de Kring in Kortrijk. Roger en Lena kregen twee kinderen, Ann en Tom die ondertussen zorgden voor vijf kleinkinderen. Zes jaar terug verhuisden Roger en Lena van Hulste richting Kuurne om er te gaan wonen in een assistentiewoning van het wzc Evariste Carpentier. (BRU)