Diamanten jubileum voor Roger en Cecilia

Roger Plovie (81) en Cecilia Sap (79) uit de Tieltstraat vierden op zaterdag 27 mei hun diamanten jubileum. Roger groeide op in Den Ondank in Wingene. “Na mijn schoolperiode vond ik werk in twee bedrijven in Zwevezele”, vertelt Roger. “Ik wilde dit niet mijn volledige loopbaan doen en ik nam deel aan het examen bij De Post in Gent. Ik slaagde met glans en werkte er tot aan mijn pensioenleeftijd. Nu ik op pensioen ben, volg ik de vinkensport en heb ik veel contact met andere vinkenliefhebbers. Ik ben ook een motorcrossliefhebber en David Vanthournout is mijn favoriet.” Cecilia groeide op in Sint-Elooi. Ze werd huisvrouw en werkte bij Siemens in Oostkamp. “Ik leerde mijn man kennen op het zomerfeest op Sint-Elooi. Samen gaan wij vaak op reis en de eerstkomende reis is naar Duitsland”, zegt Cecilia. Het gezin kreeg twee kinderen en telt nu drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Ze kijken vol verlangen uit naar de geboorte van hun derde achterkleinkind. (NS/foto Nele)