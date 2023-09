Diamanten jubileum voor Luc en Marcella

Het echtpaar Luc Van Eeghem (geboren in Brugge op 29 juni 1938) en Marcella Maenhout (geboren in Brugge op 5 augustus 1941) uit de Landvoogdlaan in Sint-Kruis vierde onlangs zijn diamanten huwelijksjubileum in de Salons Lodewijk van Male in Sint-Kruis. Op 6 september 1963 traden ze in het huwelijk, dus zestig jaar geleden. Na hun huwelijk kregen ze drie kinderen met Peter, Hilde en Kathleen en intussen zijn er al acht kleinkinderen en één achterkleinkind. Luc werkte als arbeidsanalist bij Siemens, zowel in Oostkamp als in Duitsland. Hij was naast zijn job actief in tal van verenigingen zoals de KAJ, KWB, ‘t Couvent en de Kerkraad van Male. De jubilarissen waren de bezielers van de jaarlijkse mosselsouper van de parochie in Male. Marcella doet graag aan handwerk zoals kantklossen en borduren en samen hebben ze veel reizen gemaakt naar Afrika, Amerika en Azië. Het is een koppel dat altijd actief gebleven is. Het was schepen Franky Demon die het koppel namens het Brugse stadsbestuur ging feliciteren met zijn diamanten huwelijksjubileum. (SR/foto SR)