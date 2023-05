Diamanten jubileum voor Ghislaine en Georges

Zestig jaar gelden traden Ghislaine Eggermont en Georges Bouwens uit Wevelgem in het huwelijk. Samen trokken ze Zuid-West-Vlaanderen rond met hun kermiswagens. En nadien Europa met de camper.

Ze leerden elkaar kennen in café De Lustige Vissers in de Ieperstraat in Menen, waar Ghislaine als dochter des huizes vaak achter de toog stond. De jonge militair Georges en de nog jongere Ghislaine werden al snel een koppel; ze zouden tot hun pensioen duizenden kinderen gelukkig maken.

Gedurende vijf jaar was Georges beroepsmilitair, maar de roep van de kermis klonk steeds heviger. “We begonnen met een kindermolen en even later stond ik ook op de kermis met een schietkraam”, vertelt de bijzonder kwieke Ghislaine. “We zijn dan even gestopt, gedurende vier jaar hebben we een café uitgebaat. Eerst De Blaasbalg op de Kweke, en nadien de Prins Albert in de Brugstraat. Toen mijn schoonouders met hun kraam op de kermis stopten, zijn we teruggekeerd. Met een speelgoedwagen en een schietkraam. We kregen drie kinderen: Guy (nu 59), Ann (55) en Nancy (54). Het was de bedoeling dat ze elk hun eigen inkomen zouden hebben, en dus toerden we rond met vijf kramen. Er kwamen nog een kindermolen, een eendjesspel en een vliegtuigmolen bij. Een hele karavaan”, lacht Ghislaine.

Naast de kermis en sinds het pensioen waren er de vele reizen met de camper. Heel Europa rond, vooral in Portugal en Spanje trokken ze graag rond. Daarnaast was Georges vrijwillig brandweerman.

Op het huwelijksjubileum was het een drukte vanjewelste. Naast de drie kinderen zijn er nog zeven kleinkinderen: Kevin (36), Kelly (33), Jolien (27), Kenneth (24), Kimberly (24), Kenny (23) en Eline (18). En vijf achterkleinkinderen: Yelena, Yenna, Sem, Sep en Céleste. (SL/foto SL)