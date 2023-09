Diamanten jubileum voor Christiane en Willy

Willy Vanoverberghe (82) en Christiane Deman (80) vierden op zondag 24 september hun diamanten bruiloft. Willy is geboren in Woumen en Christiane in Houthulst. Willy heeft zijn vader nooit gekend: hij kwam om bij een bombardement in de tweede Wereldoorlog, zijn moeder stond er alleen voor met haar drie kinderen. De ouders van Christiane waren leurders en terwijl haar ouders onderweg waren, nam haar 10 jaar oudere zus Françoise de zorg voor Christiane op zich. Het paar leerde elkaar kennen in Zarren op het Toontjesbal en anderhalf jaar later, op 21 september 1963, stapten ze in het huwelijksbootje. Het gezin werd uitgebreid met twee kinderen: Ann, gehuwd met Nicolaï Kindt, woont in Houthulst. Samen hebben ze één dochter, Suzan (19). Zoon Andy woont in Diksmuide en heeft één dochter Margaux (24). (foto ACK)