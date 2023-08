Diamanten jubileum voor Cathérine en Guy

Guy Meeuws (80) en Cathérine Gillis (80) hebben op zaterdag 12 augustus hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Cathérine en Guy groeiden allebei op in Laken. Ze leerden elkaar op redelijk jonge leeftijd kennen op school en besloten om samen door het leven te gaan. Guy en Cathérine traden op 10 augustus 1963 in het huwelijk.

Guy kan terugblikken op een mooie loopbaan als politie-inspecteur in Brussel. Hij was ook een tijdje motard bij het korps. Cathérine werkte een tijdje als verkoopster in de Galerie Anspach in Brussel.

Guy en Cathérine kregen samen drie kinderen: Muriel, Annick en Thierry. Ze zijn ook bijzonder trots op hun vier kleinkinderen Brian, Marvin, Travis en Nathan. Guy was vroeger een zeer sportieve man en een grote tennisliefhebber. Hij heeft zijn zoon als coach begeleid én met resultaat: Thierry werd proftennisser.

De jubilarissen woonden 44 jaar in de Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek. Op 25 april van dit jaar ruilden ze de Brusselse gemeente in voor Nieuwpoort, hun nieuwe thuishaven. (PG/foto IV)