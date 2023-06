Diamanten huwelijksverjaardag voor Philibert en Maria

Maria Eeckloo (80) en Philibert Debeuckelaere (84) vierden op woensdag 24 mei samen met een delegatie van het college van burgemeester en schepenen hun diamanten huwelijksverjaardag. Het koppel uit Middelkerke deelt al 60 jaar lief en leed. Op 29 mei 1963 huwden Maria en Philibert in Vladslo. Philibert werd geboren in Bovekerke in 1939. Maria is afkomstig uit Vladslo en werd in 1942 geboren.

Philibert was tijdens zijn actieve loopbaan trappenmaker en later werd hij chef van de schrijnwerkerij van de gemeente Middelkerke. In 2000 ging Philibert op welverdiend pensioen. Maria was huisvrouw. Het echtpaar kreeg één zoon Geert.

vogelaar

Philibert houdt van vogels en hij beheert de prachtige volière van het woonzorgcentrum De Ril. Als lid van de Kransmerel gaat hij dagelijks de vogels voeren en de volière onderhouden. In bijberoep helpt Philibert nog steeds bij een begrafenisondernemer in Middelkerke. Het koppel houdt van fietsen en tuinieren. Hun recept voor een goed huwelijk: water bij de wijn doen en goed overeenkomen. (PG)