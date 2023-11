Diamanten huwelijksverjaardag voor Leon en Clara

Leon Wallecan (86) en Clara Boussemaere (81) vierden op zondag 15 oktober hun diamanten huwelijksverjaardag. Leon is opgegroeid in Langemark op de boerderij. Clara is afkomstig van Ieper. Leon werkte bij het bedrijf Parein dat tractoren verdeelde en verkocht. Leon hielp mee bij de verkoop en op een dag trok hij naar de ouders van Clara om een tractor te verkopen. Hij ontmoette Clara voor het eerst en het was liefde op het eerste gezicht. Ze stapten in het huwelijksbootje en kwamen in Zwevezele wonen. Leon richtte zijn eigen bedrijf op en verkocht Massey Ferguson-tractoren en allerhande landbouwmateriaal. Clara deed de boekhouding en het kantoorwerk. “We maakten van ons bedrijf een bloeiende zaak en runden dit 36 jaar lang”, weet Leon. “Nu zijn wij met pensioen en we houden ons thuis goed bezig. We genieten met volle teugen van het bezoek van onze kinderen en de kleinkinderen. Onze deur staat voor iedereen open.” Het koppel heeft vijf kinderen. De familie werd uitgebreid met twaalf kleinkinderen en hun allereerste achterkleinkind wordt volgend jaar verwacht. Ze woonden geruime tijd in de Sprietstraat en nu woont het diamanten koppel in de Yzerbergstraat. (NS/foto Nele)