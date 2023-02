Diamanten huwelijksjubileum voor Noël en Rika

Op zaterdag 11 februari werden Noël Cauwelier (83) en Rika Joye (80) uitgenodigd op het Oostendse stadhuis voor de viering van hun diamanten huwelijksverjaardag. Vijf jaar voor ze in het huwelijksbootje stapten, kwamen ze elkaar tegen op weg naar school. Het was liefde op het eerste gezicht. Noël was tijdens zijn loopbaan actief als rijkswachter en Rika werkte als verkoopster. Met Bart (54) kregen ze samen een zoon. Hij zorgde op zijn beurt voor twee kleinkinderen voor het koppel. Vandaag genieten ze van de rust en trekken ze er geregeld opuit met de fiets. Het koppel woont in de Vrijhavenstraat.