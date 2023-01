Diamanten huwelijksjubileum voor Georges en Magda

Het echtpaar Georges Bultynck en Magda Serry uit de Oostmeers in Brugge vierde op dinsdag 27 december hun zestigste huwelijksverjaardag bij Bistro Rombaux aan de Moerkerkesteenweg in Sint-Kruis. Georges (geboren in Beernem op 6 mei 1937) en Magda (geboren in Brugge op 26 oktober 1943) traden in het huwelijk op 27 december 1962. Na hun huwelijk kregen ze vier kinderen waarvan één sterrenkindje. Intussen hebben ze ook al vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. Een tweede achterkleinkind is op komst. Tot eind de jaren zestig runde Georges zijn eigen meubelwinkel in Beernem. Later kon hij aan de slag in een grote meubelwinkel waar hij in 1995 op brugpensioen kon. Magda werkte in het Sint-Janshospitaal in Brugge binnenstad aan het Zonnekemeers en later in het nieuwe AZ Sint-Jan in Sint-Pieters. Het was de Brugse burgemeester Dirk De fauw die het koppel ging feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum. (SR/foto SR)