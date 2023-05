Diamanten huwelijksjubileum voor Gabriël en Rachel

Gabriël Vandoorne (83) en Rachel Loontjens (81) stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Hun huwelijksverjaardag werd feestelijk gevierd met een bijeenkomst in huis Mulle de Terschueren. “Gabriël groeide op in Kanegem en is de oudste van vijf zonen”, vertelt Rachel. “Ik ben geboren in Aarsele en ben de jongste van vijf dochters. Ik ken Gabriël al heel lang. We deden indertijd samen onze plechtige communie en waren toen al goede kameraden. Door de jaren heen leerden wij elkaar beter kennen en toen de tijd rijp was, werden wij een koppel. Na ons huwelijk vonden wij onze thuis in de Neringenstraat in Kanegem. We hielden er een autogarage open, waar Gabriël de garagist was. Daarbij hoorde ons tankstation en ik bediende de klanten bij het tanken. Momenteel wonen wij in de Keizerstraat in Kanegem. Wij werden ouders van één dochter en onze familie werd aangevuld met twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Nu wij op pensioenleeftijd zijn, hebben we de tijd om onze hobby’s te ontplooien. Ik ben lid van Femma en Samana. Daarnaast ben ik penningmeester bij de Kanegemse fietsclub. Jaarlijks neem ik deel aan de wedstrijd ‘Kanegem Bebloemd’, en ik hou ontzettend veel van bloemen en een mooi verzorgde tuin. Gabriël is een wielerfanaat en was jarenlang bestuurslid bij de Wielervrienden van Kanegem.” (NS/foto WME)