Diamanten huwelijksgeluk voor Walter Terryn en Liliane Thiry uit Izegem

Walter Terryn en Liliane Thiry werden officieel ontvangen in het Izegemse stadhuis naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum. Het echtpaar, dat in het Vijverhof woont, stapte op 24 november 1962 in Virton in het huwelijk.

Walter Terryn (81) zag het levenslicht in Ardooie. Liliane Thiry (77) werd geboren in Tintigny. Het huwelijk werd gezegend met vier kinderen: Lydie, Peter, Marijke en Fabienne. Intussen is de familie al verruimd met 13 klein- en 14 achterkleinkinderen.

Liefst 46 jaar lang waren beiden actief als marktkramers en dit doorheen het hele land. Toch bleef er tijd over voor hobby’s. Beiden houden van de natuur en tot vijf jaar geleden waren het fervente wandelaars.

Ook planten en hoenders droegen hun interesse weg. Ze lagen aan de basis van twee verenigingen en waren lid van talrijke plant-, natuur- en dierverenigingen. Ze kweekten en verdeelden rashoenders en vermenigvuldigden ook planten.

Vooral op vlak van die hoenders is Walter bekend. Niet alleen was hij destijds officieel keurder van de bond van hoenders. Hij publiceerde ook twee boeken over de Izegemse Koekoek, een hoendersoort en ook over de Brakelhoen. De boeken werden in drie talen gepubliceerd en liggen zelfs ter inzage in de bib.

“We hebben ons altijd honderd procent kunnen inzetten voor wat we graag deden. We zijn ook iedereen dankbaar die ons hierbij geholpen heeft”, besloot het diamanten echtpaar.

